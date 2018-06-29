HDP, Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 Haziran’da bir bakkal AK Partili olması gerekçesiyle katledildikten sonra her fırsatta PKK’yı savunan HDP’yi aramış ve terör karşıtı konuşma yapmıştı. “Sizi bundan sonra CHP de kurtaramaz” diyen Soylu, cinayetin işlendiği köyde taş üstünde taşın bırakılmayacağını söylemişti. Soylu’nun terör karşıtı sözlerinden rahatsız olan PKK’nın siyasi ayağı HDP, Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda buldundu.

HDP Merkez YürütmeKurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Soylu hakkında Ankara Başsavcılığı’na dilekçe verdiği kaydedildi.

HDP'nin dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

“Görevi güvenliği sağlamak olan Türkiye Cumhuriyeti’nin İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu , milletvekili olduğu AKP içerisindeki yerini sağlamlaştırmak için kendisinin basına sızdırdığı telefon görüşmesinde, Halkların Demokratik Partisi’ni ( HDP ) ve Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ı, ‘Size artık yaşama hakkı yok’ şeklinde açıkça ölümle tehdit etmiştir. Ayrıca sözlerinin devamında ‘O köyde taş taş üstünde bırakmayacağım’ diyerek bütün Ağrı halkını 2015’te Sur, Cizre ve Nusaybin’de yapılanları yapmakla tehdit ederek, hem partiyi hem üyelerini hem de oy veren seçmenlerini bir insanın öldürülmesinden sorumlu tutmuştur. Şüphelinin kullandığı ifadeler ile TCK’nın 216’ncı maddesinde düzenlenen halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunun da işlendiği kanaatindeyiz.”

NE OLMUŞTU?

Soylu, Ağrı'da Mevlit Bengi isimli vatandaşın PKK tarafından öldürüldüğü ortaya çıktıktan sonra HDP Eş Genel BaşkanıPervin Buldan 'ı arayarak “Sizi CHP bile kurtaramayacak, o köyde taş taş üstünde bırakmayacağım” demişti. Buldan, bu olaya karşılık 'Soylu’nun bir partinin Eş Genel Başkanı’nı arayıp tehdit etmesi kabul edilemez' yorumunda bulunmuştu. Soylu da bu görüşmeyi doğrulayarak Buldan'ın 'fazla değil, eksik söylediğini' duyurmuştu.