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HDP, Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP’yi arayarak terör karşıtı konuşma yapmıştı. Soylu’nun terörü savunanlara karşı sert sözlerinden rahatsız olan HDP, Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu.

29 Haziran 2018 Cuma 10:05
HDP, Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 Haziran’da bir bakkal AK Partili olması gerekçesiyle katledildikten sonra her fırsatta PKK’yı savunan HDP’yi aramış ve terör karşıtı konuşma yapmıştı. “Sizi bundan sonra CHP de kurtaramaz” diyen Soylu, cinayetin işlendiği köyde taş üstünde taşın bırakılmayacağını söylemişti. Soylu’nun terör karşıtı sözlerinden rahatsız olan PKK’nın siyasi ayağı HDP, Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda buldundu.

HDP Merkez YürütmeKurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Soylu hakkında Ankara Başsavcılığı’na dilekçe verdiği kaydedildi.

HDP'nin dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

Görevi güvenliği sağlamak olan Türkiye Cumhuriyeti’nin İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu , milletvekili olduğu AKP içerisindeki yerini sağlamlaştırmak için kendisinin basına sızdırdığı telefon görüşmesinde, Halkların Demokratik Partisi’ni ( HDP ) ve Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ı, ‘Size artık yaşama hakkı yok’ şeklinde açıkça ölümle tehdit etmiştir. Ayrıca sözlerinin devamında ‘O köyde taş taş üstünde bırakmayacağım’ diyerek bütün Ağrı halkını 2015’te Sur, Cizre ve Nusaybin’de yapılanları yapmakla tehdit ederek, hem partiyi hem üyelerini hem de oy veren seçmenlerini bir insanın öldürülmesinden sorumlu tutmuştur. Şüphelinin kullandığı ifadeler ile TCK’nın 216’ncı maddesinde düzenlenen halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunun da işlendiği kanaatindeyiz.

NE OLMUŞTU?

Soylu, Ağrı'da Mevlit Bengi isimli vatandaşın PKK tarafından öldürüldüğü ortaya çıktıktan sonra HDP Eş Genel BaşkanıPervin Buldan 'ı arayarak “Sizi CHP bile kurtaramayacak, o köyde taş taş üstünde bırakmayacağım” demişti. Buldan, bu olaya karşılık 'Soylu’nun bir partinin Eş Genel Başkanı’nı arayıp tehdit etmesi kabul edilemez' yorumunda bulunmuştu. Soylu da bu görüşmeyi doğrulayarak Buldan'ın 'fazla değil, eksik söylediğini' duyurmuştu.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 10:05
  1. Ankara
  2. Ağrı
  3. HDP
  4. Süleyman Soylu

YORUM YAZ

  • Hilâl Hilâl 13 sa önce
    Bakanım arkandayız adamsın adam chp hdphainlerine çok batmış kuyruk acısı çekiyor larbaska dilden
  • 11 sa önce
    Fazlasını Hak Ediyorsunuz. Sizin Dilekçeniz Geçersiz Sayılmalı Kesinlikle.
  • ihsanihsan14 sa önce
    esas siz suçlusunuz hdp katili
  • sevil dogansevil dogan11 sa önce
    Hukuk Devletinde ne yapılıyorsa o yapılacak.Teksas mı burası,ne sanıyorsun kendini,şerif mi.
  • can ugurcan ugur13 sa önce
    VAY TERÖR-İTLERVAY... İŞİN İÇİNDEN TERÖR ÇÖZÜMÜ İLE ÇIKAMAYINCA SUÇ DUYURUSU HA....ULAN SÜLEYMAN SOYLU ya dokunanın hesabını keseriz.. bu ülke sahipsiz değil.
  • seyfeddinseyfeddin14 sa önce
    suleyman soylu sonuna kadar haklidir akp de yerini sabitlestirme politikasi yapmiyorasli icisleri vazife gorevini yapiyor bunda hic bir suc duyurusunda bulundurulacak ne mevkine nede gorevi ne yapilamazbiz halk olarakhdp nin teror orgutu pkk ya destek arka ciktiginibiliyoruz vebakalin katl edilmesinde dahil terorin yaninda bulunmasihic bir zerre kadar terore leke kondurmamasini elestirip asil hdp nin partisinin yargilanmmaasini talep ederiz
  • SerdarSerdar13 sa önce
    Terörist HDP PKK ULEN ALÇAKLAR DAG ESKIYALARIISTEDIGINIZ KADAR SUÇ DUYURUSINDA BULUNUNHIÇ BIR SEYI DEGISTIRMEZ SIZMASUM VE SUÇU OLMAYANLARIISKENCEYLE ÖLDÜRÜNBIZI DESTEKLEMEDIDIYE SONRADA ÌÇISLERI BAKANIMIZ HAKKINDA SUC DUYIRUSUNDA BULUNUN ULEN TERÖRIST LER SIZINGIBI TERÖRIST LERIN PARTISINIDE KAPATIP DAGITIP HEPINIZI CEZA EVINI TIKAYIP ÖMÜR BOYU ZINDANLARDA CÜRÜTECEKSIN PISLIK DIS GÜCLERIN SÜNNETSIZ PIÇLERI ONUN BUNUNDAG TERÖRISTLERI ÇOK ILERI GIDIYORSUNUZ SONUNUZ INSALLAH TIPKI BEBEK KATILI ABDULLAH ÖCALAN GIBI OLUR INSALLAHTERÖRIST ITOLU IT LERINE YAPARSANIZ YAPIN TÜRKIYENIN BIR KARIS TOPRAGINI AYIRMAYA KALKANIN LESLERINI CEHENNEM ÇUKURLARINA GÖMERLER BUNU AKLINIZDAN SAKINA CIKARMAYINIDAM GEREKLI SIZIN GIBI TERÖRIST LER ICIN INSALLAH IDAM GERI GELIR BIR GÜNSIZIN GIBI TERÖRIST LER ICIN
  • yusufyusuf13 sa önce
    bütün arkadaşlara sesleniyorum görevi ülke yararına siyaset yapmak olan ancak terör destekçiliği yapan,terörist cenazelerine katılan HDP milletvekilleri hakkında savcılıklarda suç duyurusuna davet ediyorum.
  • attılaattıla14 sa önce
    soylu bakanım sadece SÖYLEME .....TEZ ZAMANDA SOLUKLARINI KES İNŞALLAH
  • AAAA13 sa önce
    YAPTIKLARINIZLA ZATEN TAKDİR TOPLUYORSUNUZKONUŞMAYA GEREK YOK GÖRÜYORUZ MUHATAP OLMAYIN TERÖRİSTLERİN DESTEKÇİLRİNİN CANLARINA OT TIKAYIN
  • Adanalı.Adanalı.13 sa önce
    Teröriste terörst denr süleyman soylu çok güzel demiş suç duyursunda bulunsan ne olur o zaman siz i nereye koyalım vatan hainleri.
  • can ugurcan ugur13 sa önce
    dikkat edelim de , yarın bir gün murat karayılan köpei deteröristi de soylu hakkında suç duyurusunda bulunmasın.:)))
  • TÜRKOĞLUTÜRKOĞLU13 sa önce
    ARKANDAYIZ SAYIN SOYLU,HÜKÜMETİM,REİSİM.ONLARIN ELİNDE FIRSAT GÜÇ OLSA HEPİMİZİ İMHA EDECEK KATİLLER.GÖZ AÇTIRMAYIN BUNLARA.YERİ GELİNCE NİZAMİ OLUP KANUNLARDAN FAYDALANIRLAR,YERİ GELİNCE TERÖR ESTİRİRLER.BUNLARA GÖZ AÇTIRMAYIN.KURU GÜRÜLTÜYE PABUÇ YOK.BUNLARA GÜL,KARANFİL,GÜLÜCÜKLER ATMAYIN.TEMİZLEYİN DEVLETİ,ÜLKEYİ BUNLARDAN,FETÖ DEN,KRİPTO KÖPEKLERDEN.
  • mehmetmehmet10 sa önce
    Afkuran it Isırmaz
  • MtMt14 sa önce
    Bakan doğru söylemiş. Adamın içi yandığından olsa gerek bunları söylemiş. Pervin Buldan gibiler, işine gelince demokrasiye sığınır. Sonra da gider teröristlerle fotograf çektirir. Zerdüşt bunlar.
  • estest12 sa önce
    AK parti Rüstem ZEYDAN. Kardesi HDP Den aday. O noolacak. Sıkıysa onuda haber yapsanıza bi kac gun. sıkarsa tabi.
  • ......14 sa önce
    İyi demiş. Çok iyi demiş sayın SOYLU. Az bile demiş. Teröristlerle çok da iyi bir dille konuşmuş. Arkasındayız. Mahkemelerimizin teröristlere gereken cevabı vereceklerine olan inancımız tamdır.
  • AAAA13 sa önce
    CHP DE TERÖR DESTEKÇİSİ MİLLETVEKİLİ KONTENJANIMI VAR TERÖRİSTLERİN İYİ GÜNÜNDE KÖTÜ GÜNÜNDE HEP YANLARINDA OLAN BİR VEKİL TAYFASI VAR
  • Emirhan canimEmirhan canim14 sa önce
    BU KADAR BARIZ VE NET BAKANLIK YAPAN PROVAKATOR GORMEMISTIM YAVVV
  • AliAli14 sa önce
    Bu serefsiz Vatan hainlerini Meclise sokanlarda kabahat. Ne diyelim, Allah onlari iki cihanda da kahreylesin insAllah..
  • yusufyusuf13 sa önce
    teröristlerin vatanseverler hakkında suç duyurusu yapma hakkının olduğu tek ülkeyiz.. ileri demokrasi bu olsa gerek.. :) :) gülelim mi ağlayalım mı bilemedim?
  • hakhak11 sa önce
    Türkiye cumhuriyetinin içişleri bakanı bu konuda ne diyorsa arkasıdrayız artık terör örgütünün sonu gelmelidir ve gelcektir ..
  • İsmailİsmail10 sa önce
    Yalan mı ş.........ler, yalan mı, yok şimdi o insanları katledenleri hiç bilmiyorsunuz öyle mi, hadi oradan , korkak lar, sizi ilk önce katlettiğiniz insanların hesabı nı verin , size soylu yedirmeyiz. Bu yiğit vatan evladı n arkasındayız, kudurun....
  • vatandaşvatandaş13 sa önce
    Helal olsun adamsın Sayın Soylu..
  • OrhanOrhan14 sa önce
    Suç duyurusunda bulunanlar suçlu olduklarını beyan etmiş oluyor. Binaenaleyh bu güruh hakkında gerekli işlemler derhal başlatılmalıdır. Milletin birlik ve bütünlüğü ne zarar vericileri engellenmesidir. Sağ duyunun, aklı selimin ve efkarı umumînin beklentisi budur. Bakanımıza selam ve sevgiler...
  • MercanMercan14 sa önce
    Vatandaş bu konuda yanınızda Sayın SOYLU. İt ürür kervan yürür. Ayrıca ciddi bir önlem olarak da yurt dışında-içinde ister siyasi, ister sivil olsun eylemlere katılanların görüntüleri arşivlenmeli ve ülkemize girdiklerinde de paketlenmeli. Nankörlerin yanına kar kalmamalı. Sıkıntıyı güneydoğuda ki masum halk çeksin bunların tuzu kuru, destek versinler. Yok öyle. Terörist kadar onlara destek veren sempatizanlarla la da ciddi mücadele ekipleri kurulmalı sayın SOYLU..
  • estest9 sa önce
    He he kesersiniz hesabı. Reis bize afrine gotur diyip bedelli yok mu diyenler de keser hesabı. Hey yavrum hey be..
  • muratmurat14 sa önce
    Ecdadına rahmet.
  • HalitHalit14 sa önce
    Hdpkk ve chpkk siz kimsinizki siz onun .......... yersiniz ancak.
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