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Terör sevici türkücü 'terör propagandasından' hapis cezasına çarptırıldı

Türkücü Ferhat Tunç, tutuksuz yargılandığı davada "terör örgütü propagandası yaptığı" gerekçesiyle 1 yıl 11 ay 12 gün hapis cezasına mahkum edildi.

25 Eylül 2018 Salı 15:30
Terör sevici türkücü 'terör propagandasından' hapis cezasına çarptırıldı

Şarkıcı Ferhat Tunç, yayım yoluyla ve zincirleme şekilde "terör örgütü propagandası yaptığı" gerekçesiyle 1 yıl 11 ay 12 gün hapis cezasına mahkum edildi.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dördüncü duruşmaya tutuksuz sanık Ferhat Tunç ve avukatı Ercan Kanar katıldı. Duruşmayı HDP milletvekilleri Hüda Kaya ve Garo Paylan da izledi.

BERAAT TALEBİNDE BULUNDU

Duruşmada esas hakkında görüşü sorulan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hasan Adalı, 27 Mart'ta verdiği mütalaayı (9 yıl 4 ay hapis istemi) tekrar ettiğini belirtti.

Mütalaaya karşı beyanı sorulan sanık Ferhat Tunç, 'toplumsal değerleri savunan bir sanatçı' olduğunu ifade ederek, sanatçının koşullara ve iktidarlara göre hareket etmeyeceğini, bir ideolojiye sığdırılamayacağını kaydetti.

İddianamedeki suçlamaların ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunan Tunç, "Ne yaptıysam sanatçı duyarlılığına sığınarak yaptım ve pişman değilim" dedi.

Tunç'un avukatı Ercan Kanar da müvekkilinin sözlerinde şiddet unsuru olmadığını ve bunların düşüncenin ifade edilmesi olarak değerlendirilmesi gerektiğini savunarak, beraat talebinde bulundu.

HAPİS CEZASINA HÜKMEDİLDİ

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Ferhat Tunç'un, "PKK/KCK'nın ve onun uzantısı olan YPG ve YPJ silahlı terör örgütünün, zincirleme şekilde yayın yoluyla propagandasını yapmak" suçunu işlediği gerekçesiyle 1 yıl 11 ay 12 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Tunç'un "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 aydan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 15:30
  1. Ferhat Tunç
  2. İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi
  3. Ercan Kanar
  4. Dünya Özgür Müzik Ödülü
  5. HDP
  6. Hüda Kaya
  7. Garo Paylan
  8. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hasan Adalı
  9. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı

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