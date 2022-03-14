Terör sevici Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi gözaltına alındı

Son dönemde terör örgütü PKK'yı güzelleyen açıklamaları ile gündeme gelen Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir 5 yıl önce evlendiği eşi Seval Bazencir'le tartışınca eline geçirdiği baltayla ikametinin kapısını kırarak içeri girmeye çalıştı. Olay 9 Mart'ta İstanbul Beşiktaş'ta meydana geldi. 2017 yılında görkemli bir düğünle dünya evine giren Yusuf Bazencir ve Seval Bazencir arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı.

Kapıyı baltayla kırdı

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar boşanma kararı aldı. Seval Bazencir eşine kendisinin evi terk etmeden gelmemesini söyledi ancak Yusuf Bazencir ikametine girmek istedi. Taraflar arasında eve girme konusunda çıkan tartışma büyüyünce Yusuf Bazencir eline geçirdiği balta ile ikametin kapısını kırmaya başladı.

KADES uygulamasıyla yardım istedi

Eşinin kapıyı kırmasıyla daha da telaşa kapılan genç kadın telefonunda bulunan KADES uygulamasıyla olay yerine polis çağırdı. Dakikalar sonra ikamete gelen polisler Yusuf Bazencir'i baltayla kapıyı kırmaya çalışır vaziyette görünce bu kez taraflar arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Hakaret ve tehdit şikayeti

Emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan Yusuf Bazencir ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Karakolda ifade veren şüpheli eşiyle telefonda tartışma çıktığını daha sonra eşinin kendisinin eve gelmemesini söylediğini anlattı. Eve girmek için baltayla kapıyı kırmaya çalıştığını söyleyen Bazencir amacının eşine zarar vermemek olduğunu belirtti. İfade veren Seval Bazencir ise yaşanan tartışmadan dolayı çok korktuğunu eşinin kendisine hakaret ve tehditlerde bulunduğunu bu nedenle şikayetçi olduğunu söyledi.



Karakoldaki ifadesinin ardından İstanbul Adliyesine sevk edilen Yusuf Bazencir savcılıkta verdiği ifadesinde de amacının eşine zarar vermek olmadığını evde bulunan ilaçlarını almak amacıyla kapıyı baltayla kırmaya çalıştığını söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Yusuf Bazencir adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yusuf-Seval Bazencir çifti, 2017 yılında görkemli bir düğünle dünya evine girmişti. Mahsun Kırmızıgül de düğünde şarkı söylemişti.