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Terör sevici ikiyüzlü Amerika teröristi sözde 'komutan' yaptı!

ABD, Ortadoğu'yu cehenneme çevirmek için elinden geleni yapıyor. Terör hamisi devlet şimdi de terör örgütü PKK'yı İdlib’e yolluyor. Suriye sömürge valisi McGurk, PKK’lı terörist Derviş’i sözde "komutan" olarak atadı.

13 Eylül 2018 Perşembe 11:27
Terör sevici ikiyüzlü Amerika teröristi sözde 'komutan' yaptı!

Suriye’de İdlib’e yönelik bombardımanların durması gerektiği yönünde açıklamalar yapan ABD, diğer yandan PKK’yı İdlib’e gönderiyor. ABD’nin Suriye sömürge valisi Brett McGurk, sözde Münbiç Askeri Konsey Sözcüsü PKK’lı Şervan Derviş’i muhaliflere karşı savaşacak teröristlerin komutanı olarak atadı. PKK’lı Derviş, 3 gün önce Haseke’de McGurk ile yaptığı toplantının ardından beraberindeki 250 teröristle Halep’e geçti.

ABD’NİN ADAMI

Kandil kadrosundan olan Şervan Derviş, başta Brett McGurk olmak üzere bölgeye gelen tüm ABD’li yetkililerin özel önem verdiği bir isim. Centcom Generali Joseph Votel, Ortak Operasyonlar Özel Görev Gücü Komutanı General Jamie Jararrd, DEAŞ’la Mücadele Koalisyonu Komutanı General Paul Funk ve Brett McGurk PKK elebaşı Şervan Derviş’e Münbiç ziyaretlerinde üstün hizmet sertifikası vermişlerdi.

İKİ BÖLGEYE SEVKİYAT

PKK militanları sıcak hatlara örgütün siyasi temsilcilerinden İlham Ahmed ve El Muhaberat Başkanı arasında Şam For Seaons Otel’de varılan mutabakat kapsamında gönderiliyor. ABD tarafından desteklenen PKK-Şam görüşmeleri kapsamında bölgeye gönderilen 6 bin terörist, iki farklı bölgede konuşlandırılıyor. Örgüte bağlı bir grup İdlib’in güneyinde, daha büyük diğer militan grubu ise doğuda (Haleb Cephesi) İran destekli milislerle terör estirecek.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 11:27
  1. ABD
  2. PKK
  3. İdlib

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