Terör sevici Ayşe Çelik'e beraat verildi
Hendek operasyonları sırasında Beyazıt Öztürk’ün televizyon programında katılan ve kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında, ‘terör örgütü propagandası yapmak” suçundan dava açılan Ayşe Çelik’e beraat verildi26 Haziran 2019 Çarşamba 13:45
Hendek operasyonları sırasında Beyazıt Öztürk’ün televizyon programında katılan ve kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında, ‘terör örgütü propagandası yapmak” suçundan dava açılan Ayşe Çelik hakkında karar çıktı.
Beraat etti
3 yıl önce telefonla katıldığı televizyon programındaki konuşmasında, 'terör örgütü propagandası yaptığı' gerekçesiyle 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan öğretmen Ayşe Çelik, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı vermesinin ardından yeniden yargılandığı davada beraat etti.
YORUM YAZ