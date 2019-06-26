Terör sevici Ayşe Çelik'e beraat verildi Hendek operasyonları sırasında Beyazıt Öztürk’ün televizyon programında katılan ve kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında, ‘terör örgütü propagandası yapmak” suçundan dava açılan Ayşe Çelik’e beraat verildi

Hendek operasyonları sırasında Beyazıt Öztürk’ün televizyon programında katılan ve kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında, ‘terör örgütü propagandası yapmak” suçundan dava açılan Ayşe Çelik hakkında karar çıktı. Beraat etti 3 yıl önce telefonla katıldığı televizyon programındaki konuşmasında, 'terör örgütü propagandası yaptığı' gerekçesiyle 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan öğretmen Ayşe Çelik, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı vermesinin ardından yeniden yargılandığı davada beraat etti.

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