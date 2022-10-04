Terör sevici Amedspor'a Batman Petrolspor'dan "taraftar" desteği! İşleyecekleri kural ihlalini çekinmeden paylaştılar
Batman Petrolspor yönetimi, Amedspor ile Diyarbakır Stadyumu'nda oynayacakları maça, yasaklı olan Amedspor taraftarını alacaklarını duyurdu.
Yeniakit.com.tr
Batman Petrolspor yönetimi tarafından, seyircisiz oynama cezası verilen Amedspor'a destek geldi.
Bursaspor-Amedspor maçında yeşil beyazlı ekip maç öncesinde ısınırken sahaya yabancı cisimlerin atılması ile başlayan gerginlik, ilerleyen dakikalarda da devam etmiş, Amedspor'un tribünlerinde taraftar görünümlü teröristler dakikalarca "Kürdistan" sloganları atmıştı.
TFF, Amedspor'a yaşanan olaylar sebebi ile "seyircisiz oynama" cezası verdi.
İşleyecekleri kural ihlalini açıkça duyurdular
Ceza kamuoyunda yetersiz karşılanırken, terör sevicilere Batman Petrolspor'dan destek geldi.
Bu akşam saat 19:00'daki maç için Batman Petrolspor yönetimi tarafından yapılan açıklamada, "Et tırnaktan ayrılmaz." denilerek, tribünlere Amedspor taraftarının da alınacağı ifade edildi.
Batman Petrolspor'un Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacak maç öncesi yaptığı açıklama şöyle:
Seyircisiz oynama cezası bulunan Amedspor’lu kardeşlerimizle birlikte aynı tribünleri yarı yarıya paylaşmak istiyoruz.