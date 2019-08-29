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Terör sevici AB'den görevden alınan HDP'lilere destek!

Terör örgütünün şubesi gibi çalışan Mardin, Van ve Diyarbakır büyükşehir belediyelerine kayyım atanan HDP'ye AB'den destek geldi. AB Büyükelçileri bugün, Diyarbakır, Van ve Mardin'in görevden alınan başkanlarıyla görüştü.

29 Ağustos 2019 Perşembe 13:26
Terör sevici AB'den görevden alınan HDP'lilere destek!

İçişleri Bakanlığı terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin yönetiminde olan Mardin, Van ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyelerine kayyum ataması yaptı. Atama kararının alınmasıyla birlikte karar yapılan eylemlerle protesto edildi. Diyarbakır'da bir yolcu minibüsü ateşe verildi.

Emniyet güçlerinin aldığı önlemlerle HDP'lilerin eylemlerinin önüne geçildi. 3 ilde de eylemler bazı noktalarda devam ederken, Avrupa Birliği'nden HDP'ye destek geldi. AB Büyükelçileri; Diyarbakır, Van ve Mardin'de görevden alınan belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

AB'nin resmi hesabından açıklama

AB'nin resmi hesabından yapılan paylaşımda, "AB Büyükelçileri bugün, Diyarbakır, Van ve Mardin'de geçici olarak görevden alınan ve yerlerine il valilerinin atandığı, demokratik yolla seçilmiş belediye başkanlarıyla bir araya geldi." ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 13:26
  1. Van
  2. Mardin
  3. Diyarbakır
  4. AB
  5. terör örgütü PKK

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