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Terör saldırısında şehit olan güvenlikçinin adı durakta yaşayacak

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02 Mart 2019 Cumartesi 16:03
Terör saldırısında şehit olan güvenlikçinin adı durakta yaşayacak

Terör saldırısında şehit olan güvenlikçinin adı Erdek’te otobüs durağında yaşayacak


Bundan 2 yıl önce İstanbul’da bulunan eğlence mekanın da teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Hatice Koç’un ismi Kızarandere otobüs durağına verilirken, Dede Korkut Caddesinde bulunan otobüs durağına da bir süre önce vafat eden Kore Gazisi İsmail Gezer’in ismi verildi.


Konuyla ilgili açıklama yapan Atatürk Mahallesi Muhtar İbrahim Kaba "Her iki durak ismini de mahalle halkımızın isteği üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Müdürlüğü’ne bildirmiştik. İsteğimizle yakından ilgilenen yetkililer talebimizi yerine getirdiler. Mahallemizde bulunan Kızarandere ve Dede Korkut Caddesindeki otobüs duraklarına şehit ve gazimizin adı verildi. Buradan şehit ve gazimizi rahmetle anıyorum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 16:03
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