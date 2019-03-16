Terör saldırısında ölü sayısı 50'ye yükseldi Yeni Zelanda'daki Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen terör saldırısında ölü sayısı 50'ye yükseldi.

Yeni Zelanda'daki Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen terör saldırısında ölü sayısı 50'ye yükseldi.

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