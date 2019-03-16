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Yeni Zelanda'daki saldırıda 3 yaşında şehadete ulaştı

Yeni Zelanda'da Nur Camisi'nde dün gerçekleştirilen terör saldırısının en küçük şehidi üç yaşındaki Somali göçmeni Mucad İbrahim oldu.

16 Mart 2019 Cumartesi 16:46
Yeni Zelanda'daki saldırıda 3 yaşında şehadete ulaştı

Yeni Zelanda’da gerçekleştirilen katliamın en küçük kurbanı 3 yaşındaki Mucad İbrahim oldu. Kayıp olduğu ifade edilen İbrahim’in hayatını kaybettiği açıklandı.

Önce kayıp olduğu ifade edildi

Yeni Zelanda’da dün gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin hikayeleri yürekleri burkuyor. Dünkü saldırının ardından sevenleri yakınlarından en ufak bir haber almak için çabalarken, Christchurch kentindeki terör saldırısının en küçük hedefi 3 yaşındaki Mucad İbrahim oldu. Terör saldırısında hayatını kaybedenler arasında 3 yaşında bir çocuk da bulunuyor. Önce kayıp olduğu ifade edilen 3 yaşındaki Somali göçmeni Mucad İbrahim’in Nur Camisi'nde hayatını kaybettiği açıklandı.

Babası ve ağabeyi ile birlikte camideydi

Mucad, babası ve ağabeyi ile birlikte Nur Camisi’nde bulunuyordu.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 16:46
  1. Yeni Zelanda
  2. Mucad İbrahim
  3. Christchurch
  4. terör saldırısı
  5. Somali göçmeni Mucad İbrahim
  6. Nur Camisi

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