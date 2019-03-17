Terör saldırısı sonrası bilet fiyatı797 Yeni Zelanda dolarına çıkarıldı

Yeni Zelanda Hava Yolları, Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen silahlı terör saldırıları sonrası bilet fiyatlarında yaptığı artışı, sosyal medya ve hükümetten gelen tepkiler üzerine indirdi.

Devlet hava yolu şirketi, tepkiler üzerine yaptığı açıklamada, trajediden etkilenenleri desteklemek üzere, Christchurch'e gideceklere ya da bu kente geleceklere yardımcı olmak amacıyla bilet fiyatlarının 139 Yeni Zelanda doları (yaklaşık 518 lira) olarak belirlendiği bildirildi.

Hava yolu şirketinin, cuma günkü terörist saldırının ardından 797 Yeni Zelanda dolarına (yaklaşık 2 bin 970 lira) kadar çıkardığı Auckland-Christchurch bilet fiyatlarındaki artışa halk, sosyal medyadan tepki göstermişti. Şirket "trajediyi fırsata çevirmeye çalıştığı" gerekçesiyle eleştirilmişti. Bu rakam, firmanın söz konusu rota için rutin fiyat aralığına denk geliyor.

Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Guled Mire adlı kullanıcı, "Bu çok saçma. İnsanlar sevdikleriyle bir arada olmak ve yapılacak cenazelere katılmak üzere Christchurch'a gitmeye çalışıyor. Mevcut durumda kar önceliğiyle hareket etmek oldukça acıklı." ifadesini kullandı.

Hava yolu şirketi, bu kullanıcının yaptığı paylaşıma cevaben, kapasitelerinin düşük olması nedeniyle fiyat artışına gittiklerini, ilave seferler yaparak söz konusu sorunu çözecekleri açıklamasında bulunmuştu.

Maliye Bakanı Grant Robertson da tepki göstermiş, şirket yetkilileriyle yaptığı görüşme sonrası bilet fiyatlarının düşeceğini duyurmuştu.