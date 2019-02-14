Terör propagandasından gözaltına alınan 11 kişi adliyede Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde sosyal medyada terör propagandası yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde sosyal medyada terör propagandası yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde sosyal medyada PKK/PYD terör örgütü propagandası yapan şahıslara jandarma tarafından operasyon düzenlendi. Kırsal mahallelerde düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Jandarma karakolunda işlemleri tamamlanan şahıslar, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam sürüyor.

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