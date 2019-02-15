Terör propagandası yapan şahıs gözaltına alındı
Bitlis’in Tatvan ilçesinde terör propagandası yaptığı belirlenen bir şahıs göz altına alındı.15 Şubat 2019 Cuma 16:34
Bitlis’in Tatvan ilçesinde terör propagandası yaptığı belirlenen bir şahıs göz altına alındı.
Konuyla ilgili olarak Bitlis Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar neticesinde; terör örgütü propagandası yapmak suçlaması ile H.I. isimli şüpheli, 15 Şubat 2019 tarihinde icra edilen operasyon neticesinde Tatvan ilçemizde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, kararlılıkla devam edecektir” denildi.
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