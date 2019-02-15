Terör propagandası yapan şahıs gözaltına alındı Bitlis’in Tatvan ilçesinde terör propagandası yaptığı belirlenen bir şahıs göz altına alındı.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde terör propagandası yaptığı belirlenen bir şahıs göz altına alındı.

Konuyla ilgili olarak Bitlis Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar neticesinde; terör örgütü propagandası yapmak suçlaması ile H.I. isimli şüpheli, 15 Şubat 2019 tarihinde icra edilen operasyon neticesinde Tatvan ilçemizde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, kararlılıkla devam edecektir” denildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.