Terör propagandası yapan HDP’liler gözaltına alındı PKK/KCK Silahlı Terör örgütüne yönelik Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ’Terör Örgütü Propagandası Yapmak’ suçundan aralarında HDP üyelerinin de olduğu 8 kişi gözaltına alındı.

PKK/KCK Silahlı Terör örgütüne yönelik Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ’Terör Örgütü Propagandası Yapmak’ suçundan aralarında HDP üyelerinin de olduğu 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların arasında HDP Balıkesir Büyükşehir Beldiye Eşbaşkan Adayı Y.G.’nin olduğu öğrenildi.

Balıkesir polisi Edremit’teY.G., A.K., E.Ş., H.İ.G, Ayvalık’ta A.Ö., E.A., V.K.D ve Bandırma’da T.Ö.olmak üzere toplam 8 şüpheliyi terör örgütü propagandası yapmak suçundan gözaltına aldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon neticesi 8 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.

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