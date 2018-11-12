Terör propagandası yapan 6 kişi cezaevine gönderildi
Sosyal medya hesaplarından PKK/KCK propagandası yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 12 kişiden 6’sı, tutuklandı.12 Kasım 2018 Pazartesi 13:24
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen Cuma günü kentte, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yapan ve devlet büyüklerine hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında evlerinde arama yapılan 12 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı tutuklanırken, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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