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Terör propagandası yapan 4 kişi gözaltında

Malatya’da jandarma ekipleri, terör propagandası yaptıkları tespit edilen 4 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

15 Şubat 2019 Cuma 12:15
Terör propagandası yapan 4 kişi gözaltında

Malatya’da jandarma ekipleri, terör propagandası yaptıkları tespit edilen 4 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.


Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Akçadağ, Arguvan ve Yazıhan ilçelerinde ikamet eden 4 şüphelinin evlerinde yapılan aramalarda 14 adet örgütsel içerikli dergi, 3 adet örgütsel içerikli kitap, 1 adet gazete, 1 adet tablet, 1 adet dizüstü bilgisayar, 7 adet cep telefonu, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet örgütsel renkli bileklik, 1 adet de örgütsel renkte araç süsü ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 4 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 12:15
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