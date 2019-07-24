Terör propagandası yapan 4 kişi gözaltına alındı

Balıkesir’in körfez ilçelerinde PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar kapsamında, sosyal paylaşım sitelerinden terör örgütü propagandası yapan Ayvalık’ta 2, Burhaniye’de 1, Gömeç’te 1 olmak üzere A.B., H.K., N.S. ve T.A. adlı 4 şüpheli yapılan operasyon neticesi yakalandı. Şüphelilere ait malzemelere 4 telefon ve 4 sim karta el konuldu.