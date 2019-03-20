Terör propagandası yapan 2 kişi tutuklandı .

Balıkesir’de Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü propagandası yapma suçundan adliyeye çıkarılan 8 kişiden 2’si tutuklandı

Balıkesir’de PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü propagandası yapma suçundan yakalanan ve aralarında HDP üyelerinin de olduğu 8 kişi adliyeye çıkarıldı. Mahkemeye çıkarılan şahıslardan E.Ş. ve H.İ.G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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