Terör propagandası yapan 1 kişi tutuklandı
Niğde’de terör propagandası yaptığı belirlenen 1 kişi tutuklandı.27 Mart 2019 Çarşamba 11:09
Niğde’de terör propagandası yaptığı belirlenen 1 kişi tutuklandı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı kararı ile PKK/KCK/YPG Terör Örgütü Propagandası yapmak suçundan hakkında 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö. T. Niğde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından Ö.T Niğde Kapalı Ceza İnfaz kurumuna gönderildi.
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