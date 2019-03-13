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Terör propagandası cezalısı yakalandı

Terör propagandası suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Eskişehir’de yakalandı.

13 Mart 2019 Çarşamba 10:29
Terör propagandası cezalısı yakalandı

Terör propagandası suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Eskişehir’de yakalandı.

 

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK’nın sözde üst düzey sorumlularının propagandasını yapmak suçundan kesinleşmiş 10 ay hapis cezası bulunan A.K.’nin kent merkezinde yaşadığını belirledi. Ekipler, Kurtuluş Mahallesinde bulunan adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, PKK/KCK ile irtibatlı olduğu iddia edilen inşaat işçisi A.K. kıskıvrak yakalandı.

 

Gözaltına alınan hükümlünün emniyetteki işlemlerinin sürüyor.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 10:29
  1. Eskişehir
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