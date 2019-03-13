Terör propagandası cezalısı yakalandı Terör propagandası suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Eskişehir’de yakalandı.

Terör propagandası suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Eskişehir’de yakalandı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK’nın sözde üst düzey sorumlularının propagandasını yapmak suçundan kesinleşmiş 10 ay hapis cezası bulunan A.K.’nin kent merkezinde yaşadığını belirledi. Ekipler, Kurtuluş Mahallesinde bulunan adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, PKK/KCK ile irtibatlı olduğu iddia edilen inşaat işçisi A.K. kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan hükümlünün emniyetteki işlemlerinin sürüyor.

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