Terör örgütüyle bağlantılı oldukları iddiasıyla 1 doktor, 3 hemşir gözaltına alındı Şırnak’ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK ile bağlantıları olduğu iddiasıyla 1 doktor, 3 hemşir ve 1 sivil gözaltına alındı.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK ile bağlantıları olduğu iddiasıyla 1 doktor, 3 hemşir ve 1 sivil gözaltına alındı.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde terörle mücadele ekipleri, PKK terör örgütü ile bağlantılı olduğu ileri sürülen şahısların adreslerine sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda özel bir sağlık merkezinde çalışan doktor N.S., hemşirler Ş.E., A.K., A.T. ve ismi öğrenilmeyen bir sivil gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.