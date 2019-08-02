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Terör örgütüyle bağlantılı oldukları iddiasıyla 1 doktor, 3 hemşir gözaltına alındı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK ile bağlantıları olduğu iddiasıyla 1 doktor, 3 hemşir ve 1 sivil gözaltına alındı.

02 Ağustos 2019 Cuma 13:54
Terör örgütüyle bağlantılı oldukları iddiasıyla 1 doktor, 3 hemşir gözaltına alındı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK ile bağlantıları olduğu iddiasıyla 1 doktor, 3 hemşir ve 1 sivil gözaltına alındı.


Şırnak’ın Cizre ilçesinde terörle mücadele ekipleri, PKK terör örgütü ile bağlantılı olduğu ileri sürülen şahısların adreslerine sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda özel bir sağlık merkezinde çalışan doktor N.S., hemşirler Ş.E., A.K., A.T. ve ismi öğrenilmeyen bir sivil gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 13:54
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