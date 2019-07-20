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"Terör örgütünün yıktığı, yaktığı şehrimizi iyi bir noktaya getirdik"

Şırnak Valiliği görevinden Emniyet Genel Müdürlüğüne atanan Mehmet Aktaş:- "Devletimizin buraya oluk oluk aktardığı kaynaklarla terör örgütünün yıktığı, yaktığı şehrimizi alt ve üst yapısıyla iyi bir noktaya getirdik. Hizmetlerimizi çok iyi sahiplenmemiz ve şehrimizi bu olumsuz noktaya getiren bölücü terör örgütü PKK'ya karşı daha net bir duruş sergilememiz lazım"

20 Temmuz 2019 Cumartesi 00:00
"Terör örgütünün yıktığı, yaktığı şehrimizi iyi bir noktaya getirdik"

ŞIRNAK (AA) - Şırnak Valiliği görevinden Emniyet Genel Müdürlüğüne atanan Mehmet Aktaş, "Devletimizin buraya oluk oluk aktardığı kaynaklarla terör örgütünün yıktığı, yaktığı şehrimizi alt ve üst yapısıyla iyi bir noktaya getirdik. Hizmetlerimizi çok iyi sahiplenmemiz ve şehrimizi bu olumsuz noktaya getiren bölücü terör örgütü PKK'ya karşı daha net bir duruş sergilememiz lazım." dedi.

Şırnak'ta bir otelde düzenlenen veda gecesinde konuşan Aktaş, Emniyet Genel Müdürlüğüne atandığını, Şırnak'taki görevinin son bulduğunu söyledi.

Aktaş, görev sürecinde Şırnak'ın terör belasından kurtulması, gelişip kalkınması ve her alanda daha iyi noktalara gelmesi için el birliğiyle çalıştıklarını belirtti.

Şırnak'ta geçmiş yıllarda terör örgütü PKK'nın çukur ve barikat eylemlerinden dolayı büyük bedel ödendiğini anlatan Aktaş, şöyle devam etti:

"Şehir büyük bir yıkıma uğradı. Terör örgütü PKK, 35 yıllık yaptıklarına ilave, çukur ve barikat terörüyle hemşehrilerimizin evlerini başlarına yıktı. İl ve ilçelerimizi büyük oranda tahrip etmişti. Güvenlik güçlerimizle terör tehdidini bertaraf ettik ve kentimiz huzura kavuştu. Devletimizin buraya oluk oluk aktardığı kaynaklarla terör örgütünün yıktığı, yaktığı şehrimizi alt ve üst yapısıyla iyi bir noktaya getirdik. Hizmetlerimizi çok iyi sahiplenmemiz lazım. Şehrimizi bu olumsuz noktaya getiren bölücü terör örgütü PKK'ya karşı daha net bir duruş sergilememiz lazım."

- "Şırnaklıların terörden nefret ettiğini biliyorum"

Şırnaklıların huzura sahip çıkmasını isteyen Aktaş, terör örgütünün kentte eylem yapamadığı gibi konuşmasına da müsaade edilmemesi gerektiğine işaret etti.

"Şırnaklıların terörden çok çektiğini ve nefret ettiğini biliyorum" diyen Aktaş, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Vatandaşların terörü kınadığını ancak bunu çok rahat ifade edemediğini görüyorum. Şırnak bu eşiği aşmalıdır. Daha gür bir sesle teröre lanet okumamız ve huzuru sahiplenmemiz lazım. Bunu yaparsak Şırnak ülkemizin gözbebeği olacak. Şırnak'ta yaptıklarımız umarım yapmadıklarımızdan daha fazladır. Yaptıklarımız görevimiz, yapamadıklarımız ise bizim eksiğimizdir."

AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik ise Aktaş'ın, kentte çok emeklerinin olduğunu dile getirerek, gitmesinden dolayı üzüldüklerini aktardı.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka da Aktaş'ın, görevi süresince kendilerine çok büyük katkılarının olduğunu belirterek yeni görevinde başarılar diledi.

Konuşmaların ardından Aktaş'a plaket takdim edildi.

Veda gecesine, Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, vali yardımcıları, kaymakamlar, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.






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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 00:00
  1. Emniyet Genel Müdürlüğüne atanan Şırnak Valisi Mehmet Aktaş
  2. Şırnak
  3. veda gecesi

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