Terör örgütünün teleferiği imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ülke içi ve ülke dışı operasyonları sürüyor.

TSK'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden operasyonlarda, teröristler tarafından bir nehir üzerinde köprü görevi görmek için kurulup kullanılan bir teleferiğin imha edildiği bildirildi.

Kaynak: AA