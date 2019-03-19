0553 313 94 23

"Terör örgütünün siyasi uzantılarıyla kol kola girdiler"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:"Biz Cumhur İttifakı'nı kurmuşken, diğer tarafta illet ve zillet ittifakını kurdular ve terör örgütünün siyasi uzantılarıyla kol kola girdiler"

19 Mart 2019 Salı 20:32
"Terör örgütünün siyasi uzantılarıyla kol kola girdiler"

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Biz Cumhur İttifakı'nı kurmuşken, diğer tarafta illet ve zillet ittifakını kurdular ve terör örgütünün siyasi uzantılarıyla kol kola girdiler." dedi.

Kurum, Altındağ Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen Örnek Mahallesi Kentsel Dönüşüm Toplantısı'na katıldı.

Başkente yaptıkları yatırımları anlatan Bakan Kurum, Mamak, İmrahor Vadisi, Mogan Gölü ve Ankara'nın kuzeyinde yapılan millet bahçeleri hakkında bilgi verdi.

Kurum, sosyal konut projesine ilişkin, "Başvurularımız 19 Nisan'a kadar sürüyor. Şu ana kadar 250 bin vatandaşımız da bu konutlara başvurdular. Çok daha fazla başvuru olacağını da öngörüyoruz. Bundan sonraki süreçte o talebe göre de projelerimizi ve illerimizi belirleyeceğiz." diye konuştu.

Murat Kurum, Örnek Mahallesi'ndeki kentsel dönüşümüne ilişkin ibe "Siz nasıl istiyorsanız, sizin rızanız çerçevesinde bu dönüşüm yapılacak. İlk önce planlarımızı onaylamış olacağız, akabinde ada bazında herkes kendisi anlaşıp müteahhite verebilir. Yok efendim toplu bir şekilde dediniz ki 'Gelin bize yardımcı olun' buna ilişkin de hem belediyeyle, hem TOKİ kanalıyla hem de İller Bankası Genel Müdürlüğümüz kanalıyla her türlü desteği vermeye hazırız." ifadesini kullandı.

Kurum, Cumhur İttifakı'na da değinerek, "Biz Cumhur İttifakı'nı kurmuşken, diğer tarafta illet ve zillet ittifakını kurdular ve terör örgütünün siyasi uzantılarıyla kol kola girdiler. Onlar ne kadar saklamaya çalışırsa çalışsınlar, bölücü terör örgütünün desteklediği partinin tüm üst düzey yöneticileriyle ittifak içerisinde olduklarını açıkladılar. O bölücü terör örgütü uzantıları 'Tüm CHP'li belediye başkanları HDP'nin oylarıyla seçildiklerini bilecek' diyerek meydan okuyorlar. Biz bunlara fırsat vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, TBMM İdare Amiri Orhan Yegin, AK Parti Altındağ Belediye Başkan Adayı Asım Balcı ile Örnek Mahallesi sakinleri katıldı.

- Seçim bürosu açılışı

Bakan Kurum, programın ardından Kale Mahallesi'ndeki AK Parti seçim irtibat bürosunun açılışını da gerçekleştirdi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti Altındağ Belediye Başkan Adayı Balcı'ya destek isteyen Kurum, vatandaşlara bez çanta dağıttı.

Açılışa, TBMM İdare Amiri Orhan Yegin, AK Parti Altındağ Belediye Başkan Adayı Asım Balcı ile AK Parti Haymana Belediye Başkan Adayı Özdemir Turgut da katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 20:32
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Kasapoğlu, Akçakoca’ya yüzme havuzu ve gençlik merkezi sözü verdi
    1. Bakan Kasapoğlu, Akçakoca’ya yüzme..
    2. Akşener'den taziye ziyareti
    3. Terörist Tarrant, kale manzaralı odada..
    4. NATO'dan ABD'ye kapak: Türkiye'nin..
    5. Hindistan'da inşaat halindeki bina çöktü
    6. İngiltere'de bankacılık grubu UBS'ye..
    7. Sinop’ta örtü yangını
    8. "Bu tehditinizle hukuk önünde..
    9. Başkan Saraçoğlu, şehit aileleriyle..
    10. "Terör örgütünün siyasi uzantılarıyla..
    11. "Türkiye'de seri katil yoktur denir,..
    12. İstanbul merkezli yasadışı bahis..
    13. Sivas'ta 500 kişi "Çanakkale Geçilmez"..
    14. Erdoğan: "Milletimizin ve ümmetin..
    15. Esed rejimi geri dönmek isteyen..
    16. İmamoğlu’ndan Çırpıcı ve Ayvalı..
    17. Büyükşehirden gençlere çevre temizliği..
    18. AGİT Özel Gözlem Misyonu Başkanlığına..
    19. Van’da esnaf buluşması
    20. Elazığ’da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
    21. Sağlık Bakanı Yardımcısı Eldemir..
    22. KKTC’den Rum tarafının silahlanmasına..
    23. Denizli’de Yeni Zelanda vahşetini öven..
    24. 4 metre yükseklikten dereye düşen..
    25. Bunu yapan insan olamaz!
    26. Merkez Güvenlik Kurulu İçişleri Bakan..
    27. Engelli adamın canice öldürülmesi..
    28. İskenderun Millet Parkı hizmete açıldı
    29. İstasyon Mahallesi Sosyal Donatı Alanı..
    30. Fransa’da öğretmenler eğitim yasa..
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Paranın musluğu kesildi, Cüneyt Özdemir çıldırdı
    Paranın musluğu kesildi, Cüneyt Özdemir çıldırdı
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!