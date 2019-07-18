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Terör örgütünün sığınak ve mühimmatları imha edildi

Pençe Harekatı kapsamında tespit edilen sığınaklarda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

18 Temmuz 2019 Perşembe 17:05
Terör örgütünün sığınak ve mühimmatları imha edildi

ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda tespit edilen sığınaklarda, terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı'nda terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve mağaralar tespit edilmeye devam ediliyor.

Harekat kapsamında, 9 gözlü ve bir uzun koridordan oluşan sığınak, fırın olarak kullanılan iki gözlü çimento ve taşla yapılmış yapı ile 20 metrekare genişliğinde sığınak tespit edildi.

Lojistik depo olarak kullanıldığı belirlenen bu sığınaklarda, 4 adet 60 milimetrelik havan, bir adet 82 milimetrelik havan, bir adet 14,5 milimetrelik sehpalı Doçka uçaksavar silahı, 72 RPG-7 roketatar ve havan başlığı, bir adet 120 milimetrelik havan döşemesi, patlamamış uçak mühimmatı, bir fıçı Doçka mühimmatı ayrıca 163 adet 18,5 milimetrelik Doçka mühimmatı ele geçirildi.

Aynı harekat kapsamında, bir fıçı mayın, 350 el bombası (fünyesiz), 17 kullanıma hazır el bombası, 410 el bombası fünyesi, 10 elektrikli fünye, 3 havan mühimmatı, 3 işaret fişeği, 14 antitank RPG-7 mühimmatı, 8 RPG-7 sevk fişeği, 200 adet 12,7 uçaksavar mühimmatı, 150 adet 14 milimetrelik Zagros keskin nişancı silahı mühimmatı, 350 BKC makineli tüfek mühimmatı, 100 metre infilaklı fitil, 10 gaz maskesi (kullanılmamış), 28 gaz maskesi filtresi, bir kilogram amonyum nitrat, 60 bidon benzin, çeşitli tipte 3 jeneratör, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler, yaklaşık bir ton gıda malzemesi ile çok miktarda sığınak/barınak yapımında kullanılan inşaat malzemesi ele geçirilerek imha edildi.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 17:05
  1. Hakurk bölgesi
  2. Pençe Harekâtı

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