Terör örgütünün propagandasını yapanlara operasyon! 5 gözaltı Aydın'da sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen 5 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen kişilerin adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda V.S, A.Ö, H.G, B.Ö. ve S.O. gözaltına alındı. Adreslerdeki aramada dijital verilere el konuldu. Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin ifadesi sürüyor.

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