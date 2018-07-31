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Terör örgütünün propagandasını yapan şahıs hapis cezasına çarptırıldı

Adana'da mahkemesi görülen olayda terör örgütü PKK'nın sosyal medya üzerinden propagandasını yapan şahıs çıkarıldığı mahkemede 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

31 Temmuz 2018 Salı 12:35
Terör örgütünün propagandasını yapan şahıs hapis cezasına çarptırıldı

Adana'da sosyal medya üzerinden silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla yargılanan tutuklu sanığa 4 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Faysal Şendul ile avukatı katıldı.

4 YIL 8 AY HAPİS CEZASI

Şendul savunmasında, yaptığı paylaşımların terör propagandası amacı taşımadığını ileri sürerek beraatini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamına giren deliller dikkate alınarak sanığın "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti, sanık Şendul'u 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 12:35
  1. Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. Faysal Şendul
  3. terör örgütü propagandası yapmak

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