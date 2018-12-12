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Terör örgütünün kış üslenmesine yönelik operasyonlar

Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölücü terör örgütünün kış üslenmesine yönelik operasyonları, yurt içi ve sınır ötesinde zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen devam ediyor.

12 Aralık 2018 Çarşamba 09:32
Terör örgütünün kış üslenmesine yönelik operasyonlar

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) bölücü terör örgütüne yönelik sınır ötesindeki operasyonunda tanksavar roketinin de bulunduğu çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, TSK'nın bölücü terör örgütünün kış üslenmesine yönelik operasyonları yurt içi ve sınır ötesinde zorlu hava, arazi şartlarına rağmen devam ediyor.

Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda dört AT-4 tanksavar roketi, 2 el bombası, bir kalaşnikof tüfek, çok sayıda silah ve mühimmatın yanı sıra el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçiren güvenlik güçleri, arazi aramasında kadın teröriste ait ceset buldu.

Öte yandan Hakkari kırsalında Şehit Polis Memuru Mahmut Bilgin-1 Operasyonunda Kırkpınar Deresi yakınlarındaki aramalarda ise 4 roket atar ile bunlara ait 7 mühimmat, 12 el bombası 8 kalaşnikof şarjörü, 500 biksi mühimmatı, 500 gram A4 patlayıcı ile 2 el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 09:32
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