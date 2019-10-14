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Barış Pınarı Harekatı ile ağır yara alan terör örgütünün Esed ile yaptığı anlaşmanın detayları belli oldu

Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında ağır haber darbeler alan terör örgütü PKK/YPG'nin eli kanlı Beşar Esed rejimiyle yaptığı anlaşmanın ayrıntıları ortaya çıktı. Anlaşmaya göre; terör örgütünün, Suriye ordusuna 5. Kolordu olarak katılacağı, yeni anayasada özerkliğin tanınacağı, ordunun sadece sınırlar değil kent merkezlerine de gireceği iddia edildi.

14 Ekim 2019 Pazartesi 18:57
Barış Pınarı Harekatı ile ağır yara alan terör örgütünün Esed ile yaptığı anlaşmanın detayları belli oldu

Türkiye'nin terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda ilerleme kaydetmesinin ve ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki bütün askerlerini çekme kararını açıklamasının ardından dün çarpıcı bir gelişme yaşandı.

BBC Türkçe'nin haberine göre; Suriye'nin kuzeydoğusuna yuvalanan terör örgütü YPG, kendi gibi eli kanlı Şam yönetimiyle anlaştı; Suriye ordusu askerlerinin bölgeye geldiği belirtildi. Bu gelişmelerin ardında terör örgütü ile Şam yönetiminin anlaşmasına dair ayrıntılar da ortaya çıktı.

Anlaşmanın detaları ortaya çıktı

Anlaşmanın içeriğine dair belirsizlikler sürerken farklı medya organlarında, terör örgütünün, Suriye ordusuna 5. Kolordu olarak katılacağı, yeni anayasada özerkliğin tanınacağı, ordunun sadece sınırlar değil kent merkezlerine de gireceği, petrol tesislerinin Şam yönetimine teslim edileceği ve hava sahasının Türk uçaklarına kapatılacağı öne sürüldü.

Ne olmuştu?

Türkiye'nin düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nda Amerikan yönetiminin Suriye'nin kuzeyinden tamamen çekilme kararı almasının ardından, Esed'ın kontrolündeki Suriye ordusunun 48 saat içinde Münbiç ve Kobani'ye gireceği iddia edilmişti.

Rusya'nın Suriye'deki güçlerinin sözcüsü, bir Rus kanalına yaptığı açıklamada "ABD bölgeden askerlerini çeker çekmez Rus ve Suriyeli askerler Kobani ve Münbiç'e gidecek" demişti. Suriye'deki muhaliflere yakın olan İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de SDG'nin Rusya ile bir anlaşmaya vardığı ve bu iki kenti Suriye ordusuna teslim edeceği yönünde doğrulanmış haberler aldıklarını yazmıştı.

Münbiç ve Kobani neden önemli

Fırat'ın batı kıyısında ve Türkiye ile ÖSO'nun (yeni adıyla Suriye Milli Ordusu) kontrol ettiği Cerablus'un hemen güneyinde bulunan Münbiç, uzun süredir ABD ile Türkiye arasında anlaşmazlık konusuydu. ABD askerleri kent merkezinde Münbiç Askeri Konseyi'yle, kent kırsalında da TSK ile ortak devriye geziyordu. Türkiye ABD'den kontrolün TSK'ye bırakılmasını uzun zamandır talep ediyor ve Münbiç Yol Haritası adı verilen sürecin uygulanmadığını belirtiyordu.

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 18:57
  1. Suriye Milli Ordusu
  2. Münbiç Askeri Konseyi
  3. Münbiç Yol Haritası

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  • VatandaşVatandaş25 dk önce
    Kâfir abd neden çekiliyor çakal esed le bizi karşı karşıya getirmek için yoksa neden çekilsin

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