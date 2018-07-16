Terör örgütünün alçak planı ortaya çıktı!

Omurgasını terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG), Suriye’de işgal ettiği topraklarda bütünlüğü olan bir yönetim kurmayı hedefledikleri ortaya çıktı. Eğer başarılı olursa terör örgütü kuzey ve doğu Suriye’de bir yönetim halini alacak.

ABD’nin desteklediği ve DAEŞ’e karşı oluşturulan fakat terör örgütü unsurlarının yer aldığı oluşumun Suriye topraklarının dörtte birini yönetmesinin gündemde olduğu ifade edildi.

Reuters’a açıklama yapan yetkililerden İlham Ahmed, "Bu, değişik bölgeler arasında eşgüdüm kurmak için bir yönetim çünkü bütün bölgelerdeki ihtiyaçlar ve hizmetler arasında boşluklar var" derken girişimle ilgili değerlendirmelerin henüz başlangıç aşamasında olduğunu dile getirdi.

Terör örgütünün yönetmen istediği bölge içerisinde DAEŞ’in bir dönem üssü olan Rakka ve Irak sınırındaki Deyrizor vilayeti de dahil olmak üzere birçok yerleşim birimi yer alıyor.