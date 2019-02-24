TRABZON (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Terör örgütünü şımartmaya gelmez. Çünkü terör örgütü Türkiye'nin büyümesini, zenginleşmesini, özgürleşmesini engellemek isteyenlerin oyuncaklarından bir tanesidir. Bu oyuncaklardan bir tanesi olan terör örgütünü şımarttığınız andan itibaren arkasında Karagöz ve Hacivat gibi kukla oynatanlar devreye girerler." dedi.

Soylu, muhtarların katılımıyla kentteki bir otelde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ekonomik bir sıkıştırma içine alınmak istendiğini, bunun, geçmişte yaşanan seçimler öncesinde de yapıldığını söyledi.

Milletin bunlara rağmen o dönem partisine yüzde 45 oy verdiğine işaret eden Soylu, "Bu millet onların tezgahına gelmedi, 31 Mart'a kadar da bu tezgaha gelmeyecektir. 7 Haziran'ı hepiniz hatırlıyorsunuz. Hafif yeşillendi PKK'nın siyasi kolu olan parti. Ne oldu? Yaktı, yıktı, kimseyi sokağa çıkamaz hale getirdi. Haddini devletimiz bildirdi, böyle bir kalkışmayı en büyük ceza ile cezalandırdı. Bunları şımartmaya gelmez." ifadesini kullandı.

- "HDP bunları tutan çubuktur, PKK bunları oynatandır"

Bakan Soylu, 24 Haziran seçimlerinde CHP'liler için önemli hatırlatmalarda bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Dedim ki CHP'li kardeşlerimize ne olur hatırlatın, 'Bir oyu CHP'ye bir oyu HDP'ye vereceğiz'den kendilerini kurtarsınlar. Ben bunu bir siyaset konuşması olarak değil, bir siyasi partinin temsilcisi olarak değil, bu ülkenin bir evladı ve terörle mücadele eden birimlerin birisinin başında bulunan biri olarak söylüyorum. Terör örgütünü şımartmaya gelmez. Çünkü terör örgütü Türkiye'nin büyümesini, zenginleşmesini, özgürleşmesini engellemek isteyenlerin oyuncaklarından bir tanesidir. Bu oyuncaklardan bir tanesi olan terör örgütünü şımarttığınız andan itibaren arkasında Karagöz ve Hacivat gibi kukla oynatanlar devreye girerler. Hani oyunun önündeki iki tane Hacivat ve Karagöz figürü vardır ya birisi arkadan çubuklarla oynatır. İşte HDP bunları tutan çubuktur, PKK bunları oynatandır. Bunlara silah ve para veren, binlerce tır yardım yapan okyanus ötesindeki Amerika'dır. O ülkeler de perdenin arkasında yanan mumdur. Bütün tiyatro tam bu şekilde kurulmuştur. Bunların açık açık söylenmesi lazım. Eğer bunları açık açık söylemez de bunları dolanarak anlatmaya çalışırsak maalesef bizim meselelerle yüzleşmemiz gecikir ve gelecek nesillere daha büyük maliyetler oluşur."

Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmişte genel müdür olduğu SSK'yı batırdığını, genel başkanı olduğu CHP'nin de rotasını şaşırarak kendisini PKK ile aynı safta bulduğunu söyledi.

- "Türkiye'yi nasıl idare edeceksin?"

Belediye başkanlığı adaylığının son gününde CHP Genel Merkezi'nde yaşananlara değinen Soylu, şöyle devam etti:

"Belediye başkanlığı adaylıkları için son gün olan ayın 19'unda partiyi kapattı adam. Niye? MKYK'dan gelecek birileri itiraz edecek diye. Bildiğiniz kitledi. Sen 10 katlı binayı idare edemiyorsun, Türkiye'yi nasıl idare edeceksin? Şimdi kalkıp da bunlara belediye emanet edilmez. Siz bunların görünen yüzüne bakıyorsunuz. Bir de bunların arkalarında görünmeyen tarafları var. Her tarafa nasıl çörekleneceklerini, hangi illegal unsurları besleyeceklerini, kimlerle iş birliği yapacaklarını… İlk geldikleri zaman diyecekler ki 'Biz zaten devletin sahibiydik, biz yerimize geldik.' Zihniyetleri hep böyle olmuştur. Buradan söylüyorum, Kılıçdaroğlu muhtarlığa adaylığını koysun, aynı şekilde yaptığı gibi kapı kapı gezip onun muhtar olduğu bölgede onun kazanmaması için elimden geleni yaparım."

Bakan Soylu, uyuşturucu ile mücadelede önemli gelişmeler yaşandığını vurgulayarak, konuşmasını şöyle tamamladı:

"En çok ağırıma ne gidiyor biliyor musunuz? Devletten ve milletten yana ne söylesek ayaklanıyorlar. İttifak kurdular, HDP'yi, FETÖ ve PKK'yı savundular. Allah aşkına bu kadar bel kemiksiz siyaset yapılır mı? Uyuşturucu satıcısını savundular. Ben polislerimize 'Okul önlerindeki uyuşturucu satıcılarının bacaklarını kırın' dedim ya bana söylemedikleri hakareti bırakmadılar. Ne oldu? Yanlış mı yaptık yani? Ben o sözü söylediğim 2017 yılında uyuşturucudan ölen insan sayısı 941'di. 2018 yılında bunu yarı yarıya düşürdük. Bakın şimdi eroini, esrarı gramla değil tonlarla yakalıyoruz. Şimdi bir balık daha yakaladık dün bugün. İşin içerisinde biraz daha çalışmamız lazım. Geçenlerde 260 kilo bir sentetik uyuşturucu hammaddesi yakaladık. 260 ton bonzai üretiyor. Kahrolasıcalar bütün Türkiye'yi zehirleyecekler. 5-10 gramı insanı zehirler, uyuşturucu bağımlısı yapar. Arkadaşlarımızdan Allah razı olsun."

(Bitti)