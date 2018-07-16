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Terör örgütü PKK/PYD'nin sözde Münbiç sorumlusu Türkiye'ye getirildi

Türk istihbaratı, terör örgütü PYD/YPG'nin Münbiç'teki sözde askeri hastane sorumlusu A.K.'yi düzenlediği operasyonla Türkiye'ye getirdi.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 17:59
Terör örgütü PKK/PYD'nin sözde Münbiç sorumlusu Türkiye'ye getirildi

Türk istihbaratı, teslim olmak isteyen PYD/YPG'nin Münbiç'teki sözde askeri hastane sorumlusu A.K.'yi düzenlediği operasyon ile Türkiye'ye getirdi. 5 yıl önce PYD/YPG'ye katılan ağabeyini getirmek için gittiği Suriye'de terör örgütüne katıldığı öğrenilen A.K.'nin, önemli görevler üstlendiği ve en son Münbiç'te sözde askeri hastane sorumlusu olduğu belirtildi.

ÖRGÜTTEN KOPMALAR BAŞLADI

Türkiye ile ABD arasında varılan uzlaşmaya göre, Münbiç'ten çekilecek olan PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG'den kopmalar başladı. Terör örgütü PYD/YPG içinde bulunan bir çok örgüt mensubunun teslim olmak istediği belirtildi. Türk istihbarat birimlerinin, teslim olmak isteyen ancak örgütten kaçamayan, Türkiye'ye geldiklerinde ise kendilerine kötü davranılacağı konusunda örgüt tarafından sürekli korkutulan bu kişilerle iletişime geçtiği, teslim olmaları konusunda ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.

HASTANE SORUMLUSUNA GİZLİ OPERASYON

Yapılan çalışmalar sonucu Münbiç'te PYD/YPG'nin askeri hastane sorumlusu 38 yaşındaki A.K.'nin de terör örgütünden kaçmak istediği belirlendi. Bunun üzerine A.K. ile hemen iletişime geçen güvenlik güçleri, Türk askerlerinin bulunduğu güvenli bir bölgeye gelip teslim olması konusunda ikna etmek için çalışmalara başladı. Ancak yapılan görüşmelerde, A.K.'nin terör örgütünden tek başına kaçamayacağını belirleyen istihbarat birimleri, gizli bir operasyon için düğmeye bastı. Gerçekleştirilen operasyon ile A.K. önce Münbiç'te güvenli bir bölgeye yönlendirildi. Daha sonra bu bölgeden alınan A.K., istihbarat elemanlarının yardımı ile Fırat Kalkanı bölgesine getirildi.



AĞABEYİNİ GETİRMEK İÇİN GİTTİ, ÖRGÜTE KATILDI

Burada teslim alınan A.K., Türkiye'ye getirilip sorguya alındı. İfadesinde, 5 yıl önce evden ayrılarak PYD/YPG'ye katılan ağabeyi B.K.'yi getirmek için Suriye'ye gittiğini belirten A.K., ağabeyinin çatışmada öldüğünü öğrendikten sonra örgüte katıldığını ileri sürdü. Örgüt için birçok görevde bulunduğu öğrenilen A.K.'nin en sonra Münbiç'te askeri hastane sorumlusu olduğu bildirildi.

TUTUKLANDI

İfadesinde pişman olduğunu belirten ve terör örgütü PYD/YPG ile ilgili önemli bilgiler verdiği ileri sürülen A.K. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Güvenlik güçlerinin teslim olmak isteyen diğer terör örgütü üyeleriyle de irtibata geçip ikna çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Habertürk

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 17:59
  1. Türkiye
  2. ABD
  3. Münbiç
  4. PYD
  5. YPG
  6. Suriye
  7. PKK

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