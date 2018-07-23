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Terör örgütüne büyük darbe! 87 ölü

Somali'de 2006 yılında Federal Geçiş Hükûmeti'ni ortadan kaldırmak için kurulan terör örgütü Eş-Şebab, bu sabah Somali'de askeri üsse bombalı saldırıda bulundu. Çıkan çatışmada 87 teröristin öldüğü bildirildi.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 17:00
Terör örgütüne büyük darbe! 87 ölü

Somali’de askeri üsse düzenlenen saldırıda, terör örgütü Eş-Şebab'ın 87 üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

Somali Enformasyon Bakanı Yardımcısı Aden Isak Ali, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkenin güneyinde Barasangoni bölgesindeki askeri üsse bu sabah bombalı ve silahlı saldırı düzenlendiğini belirtti.

Ali, çıkan çatışmada Eş-Şebab üyesi 87 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

5 SOMALİ ASKERİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda militanların iki bomba yüklü araç kullandığını ifade eden Ali, saldırganların Somali askerleri sayesinde püskürtüldüğünü dile getirdi.

Ali, ayrıca çatışmada 5 Somali askerinin de hayatını kaybettiğini söyledi.

Saldırının sorumluluğunu üstlenen terör örgütü Eş-Şebab ise olayda 27 askerin öldürüldüğünü ileri sürdü.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 17:00
  1. Somali
  2. Eş-Şebab terör örgütü

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