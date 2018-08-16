Terör örgütüne büyük darbe: 5 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "1'i kadın olmak üzere toplam 5 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

SABAH SAATLERİNDE HAVA HAREKATI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, sabah saatlerinde de Bingöl'ün Adaklı kırsalında düzenlenen hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilmişti.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, dün Adaklı kırsalına hava harekatı düzenlendiği belirtilmişti. Harekat kapsamında, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı 5 terörist etkisiz hale getirildi.