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Terör örgütüne büyük darbe

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirilirken, 3'ü M-16, 11'i uzun namlulu 12 silah ve 12 el bombası ele geçirildi.

20 Nisan 2018 Cuma 16:57
Terör örgütüne büyük darbe

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Bingöl ili Genç ilçesi kırsalında, dün İnsansız Hava Aracı ile tespit edilen terör örgütü PKK'lı bir grubun, bombalanmasının ardından Jandarma Özel Harekat Timleri tarafından sıcak temas sağlanan 2 kadın teröristin öldürüldüğü belirtti.

Bölgedeki timlerin arama çalışmaları yaptığını bildiren Bingöl Valiliği, 3 adet M-16 piyade tüfeği, 8 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet glock marka tabanca, 12 adet el bombası, 3 adet tabanca şarjörü, 15 adet piyade tüfeği şarjörü, 4 adet telsiz, dürbün, 2 adet video kamera, çok sayıda mermi ve muhtelif yaşam malzemesinin ele geçirildiğini kaydetti.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 16:57
  1. Bingöl
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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