Kandil ve Hakurk'a düzenlenen hava harekatında 6 terörist öldürüldü

TSK tarafından yapılan açıklamada "Irak kuzeyi Kandil ve Hakurk bölgelerine 22 Aralık 2018'de düzenlenen hava harekatı neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı altı bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir." denildi.