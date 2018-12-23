Kandil ve Hakurk'a düzenlenen hava harekatında 6 terörist öldürüldü
Kuzey Irak'ta Kandil ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatında 6 terörist etkisiz hale getirildi.23 Aralık 2018 Pazar 10:53
TSK tarafından yapılan açıklamada "Irak kuzeyi Kandil ve Hakurk bölgelerine 22 Aralık 2018'de düzenlenen hava harekatı neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı altı bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir." denildi.
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