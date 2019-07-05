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Terör örgütüne bir darbe daha

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

05 Temmuz 2019 Cuma 14:02
Terör örgütüne bir darbe daha

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı. 

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 14:02
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