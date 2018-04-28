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Terör örgütüne bir darbe daha

Hakkari'nin Doğanca köyü kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

28 Nisan 2018 Cumartesi 21:41
Terör örgütüne bir darbe daha

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 28 Nisan 2018 günü ilimiz Merkez Doğanca köyü kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde; 1 adet zagros keskin nişancı tüfeği, 1 adet bixi makineli tüfeği, 2 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 9 adet RPG-7 roket başlığı, 1 adet RPG-7 roketi sevk fişeği, 680 adet bixi mühimmatı, 250 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 40 adet uçaksavar mühimmatı, 3 adet el bombası, 1 adet el bombası fünyesi, 1 adet zaman ayarlayıcı (EYP yapımında kullanılmaktadır.), 1 adet pil bloğu, 1 adet silah temizleme aparatı, 1 adet araç telsizi ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 21:41
  1. Hakkari

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