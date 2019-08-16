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Terör örgütüne ait sığınaklar vuruldu

Milli Savunma Bakanlığınca Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK'lı teröristlere ait silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedeflerin vurulduğu bildirildi

16 Ağustos 2019 Cuma 09:07
Terör örgütüne ait sığınaklar vuruldu

ANKARA (AA) - Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK'lı teröristlere ait silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta PKK'lı teröristlere ait silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 09:07
  1. hava harekatı
  2. Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesi
  3. Milli Savunma Bakanlığı
  4. Pençe harekatı

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