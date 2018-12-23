Yeniakit // THY / S&M Milleriniz %33 Daha Değerli Kampanyası
0553 313 94 23

Siirt'te teröristlere ait 6 sığınak imha edildi

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında PKK'lı hainlere yönelik düzenlenen operasyonda 6 sığınak bulundu.

23 Aralık 2018 Pazar 12:08
Siirt'te teröristlere ait 6 sığınak imha edildi

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 sığınak tespit edildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eruh ilçesine bağlı Payamlı köyü kırsalındaki Şeyh Ömer Dağı bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, muhtemel barınma alanlarının imha edilmesi amacıyla "Şehit Uzman Onbaşı Bahattin Baştan" operasyonu gerçekleştirildi.

Erzak tespit köpeği "Çaki"nin de katıldığı operasyonda teröristlerin kullandığı 6 sığınak tespit edildi.

Sığınaklarda 4 şarjör, 10 pil, 2 metre kablo, kürek, kazma, 2 şemsiye, terörist kıyafeti, hücum yeleği ile yaşam malzemesi ve örgütsel doküman bulundu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 12:08
  1. Siirt
  2. terör örgütü PKK
  3. Eruh
  4. PKK sığınak
  5. Şeyh Ömer Dağı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uşak'ta 3 kardeş evde ölü bulundu
    1. Uşak'ta 3 kardeş evde ölü bulundu
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2002 yılında..
    3. Sağlık Bakanlığının obezite cerrahisi..
    4. Irak ve Kuveyt, sınırda petrol arayacak
    5. Atiker Konyaspor, Akhisarspor maçına..
    6. FETÖ'cü komiser itiraf etti! Polis..
    7. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi,..
    8. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    9. "Netanyahu modern zamanların..
    10. Bylock’çu Akay’ın yerine Aksar seçildi
    11. Suriye sınırını geçmek isterken..
    12. Eski ahşap seçim sandıkları kedilere..
    13. Çavuşoğlu'ndan Netanyahu'ya: "Soğuk..
    14. Antalya'da trafik kazası: 1 ölü
    15. Tüm vatandaşları ilgilendiren..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesajı
    17. "ABD, Yüzyılın Anlaşması'yla İsrail'i..
    18. Kale Endüstri Holding'in ilk konsept..
    19. FETÖ, 'Çatı'ya ankesörle bağlanmış
    20. Öğrencileri taşıyan otobüs uçuruma..
    ‘Pezevenk’ ve kankası, teröristleri aratmadı! “Ayaklarından asarlar, zehirlerler...”
    ‘Pezevenk’ ve kankası, teröristleri aratmadı! “Ayaklarından asarlar, zehirlerler...”
    Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti
    Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti
    Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek
    Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek
    İstanbul için kritik uyarı! Soğuk ve kar günlerce sürecek
    İstanbul için kritik uyarı! Soğuk ve kar günlerce sürecek
    Bakan Soylu 'kaçacak' iddialarına çok sert tepki gösterdi: İspat etmezsen karışmam...
    Bakan Soylu 'kaçacak' iddialarına çok sert tepki gösterdi: İspat etmezsen karışmam...

    Günün Karikatürü

    23 Aralık 2018
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP'lilerin çakma atası: AK Partili belediye bunu yapmaz ha, ciddiyim bak
    CHP'lilerin çakma atası: AK Partili belediye bunu yapmaz ha, ciddiyim bak