0553 313 94 23

Muş'ta terör örgütüne ağır darbe!

Muş'un Bulanık ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

01 Şubat 2019 Cuma 10:58
Muş'ta terör örgütüne ağır darbe!

Muş'un Bulanık ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 15 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yazılı açıklama yapıldı

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar kapsamında terör örgütü PKK/KCK'nın iş birlikçilerinin yakalanması ve faaliyetlerinin tespiti amacıyla dün Bulanık ilçesinde terör örgütüne yardım ve yataklık eden 18 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyonda 15 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Üç kişinin adres bilgileri tespit edilmiş, arama ve yakalama çalışmaları devam etmektedir. Kişilere ait konutlarda ve eklentilerinde yapılan aramada, 2 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 17 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, tabanca, 114 adet 9 milimetre fişek, silah terör örgütü PKK/KCK'yı simgeleyen bez parçası, seri numarasız kurusıkı tabanca, seri numaralı kurusıkı tabanca, 12 kalibre tek kırma av tüfeği, 2 adet 12 kalibre yarı otomatik av tüfeği, 364 paket çeşitli markalarda bandrolsüz kaçak sigara ele geçirilmiştir."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 10:58
  1. Muş
  2. PKK
  3. KCK
  4. terör operasyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Netenyahu'nun seçim kurnazlığı savcılığa takıldı
    1. Netenyahu'nun seçim kurnazlığı..
    2. STK temsilcilerinden çağrı: Ayasofya..
    3. Fuat Oktay duyurdu! Faturalarda yeni..
    4. Milli karateciler unvanlarını korumak..
    5. Uluslararası Masterlar Kış Yüzme..
    6. Alaska'da kaybolan ambulans uçağı..
    7. 'Paçayı kurtardır' dedikleri sırada..
    8. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Mart..
    9. ‘355 bin uyuşmazlığın yüzde 70’ini..
    10. Yakıt deposundan 19 kilogram..
    11. Birleşik Krallık, Türk yatırımcıları..
    12. Maduro sana söylüyorum, Erdoğan sen..
    13. Haydut ABD Filistin'e yardımı kesti
    14. Üniversiteliler su tasarrufunda..
    15. Hizb-ut Tahrir’e bir güzel haber daha!..
    16. Adana'da karı kocayı kaçırdığı iddia..
    17. Rusya'ya ayakkabı ihracatı yüzde 78..
    18. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:..
    19. Trabzonspor ile MKE Ankaragücü 70...
    20. İSO Türkiye İmalat PMI ocakta 44,2 oldu
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın arkadaşı son noktayı koydu
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın arkadaşı son noktayı koydu
    Özhaseki'den Melih Gökçek açıklaması! "Ne söylesem üzerine alınıyor"
    Özhaseki'den Melih Gökçek açıklaması! "Ne söylesem üzerine alınıyor"
    Muharrem İnce'den Tunç Soyer açıklaması: Hesabını veremez
    Muharrem İnce'den Tunç Soyer açıklaması: Hesabını veremez
    Başkan Erdoğan 11 maddelik seçim manifestosunu açıkladı
    Başkan Erdoğan 11 maddelik seçim manifestosunu açıkladı
    Türkiye'yi sarsan olaylarda 'Karabulut' şüphesi!
    Türkiye'yi sarsan olaylarda 'Karabulut' şüphesi!

    Günün Karikatürü

    01 Şubat 2019
    Kulisleri hareketlendiren iddia! Binali Yıldırım'ın yerine o isim gelebilir
    Kulisleri hareketlendiren iddia! Binali Yıldırım'ın yerine o isim gelebilir
    ABD'li isimden alçak sözler! Erdoğan'ı ölümle tehdit etti
    ABD'li isimden alçak sözler! Erdoğan'ı ölümle tehdit etti