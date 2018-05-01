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Terör örgütünden kan donduran infaz

Terör örgütü DEAŞ, dehşet veren infaz yöntemlerine bir yenisini daha ekledi. DEAŞ'lı teröristler esir aldıkları bir kişiyi patlayıcı maddelerle kuşatarak bir binanın tepesinden attı.

01 Mayıs 2018 Salı 14:23
Terör örgütünden kan donduran infaz

Kan donduran olay başkent Şam’ın Yermuk kentinde yaşandı. Suriye’deki DEAŞ militanları, daha önce uyguladığı binanın üzerinden atmak, canlı canlı yakmak, kafa kesmek gibi korkunç infaz yöntemlerine yenisini ekleyerek, patlayıcı maddelerle sardığı bir esiri binanın üzerinden attı. Kaskına dahi patlayıcı yerleştirilen talihsiz DEAŞ esiri, yüz üstü yere atıldı ve yere düşer düşmez patladı.

Militanlar, esirin hareket etmesinin önüne geçebilmek adına onun sıkı sıkıya bağladı. Korkunç infazı kameraya kaydeden DEAŞ’lılar, görüntüleri sosyal medya hesaplarından da servis etti.
Esir alınan kişinin hangi gerekçeyle infaz edildiği bilinmezken, eylemin, DEAŞ’ı yoğun bombardımana tutan Suriye ve Rusya güçlerine karşı bir tepki olarak yapılmış olabileceği düşünülüyor. Yermuk, DEAŞ’ın Suriye’deki son kalelerinden biri olarak biliniyor.

 

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 14:23
  1. Şam
  2. Yermuk
  3. DEAŞ
  4. Suriye

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