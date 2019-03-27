Terör örgütünden kaçan 4 terörist teslim oldu Terör örgütü PKK’nın Irak’ın kuzeyindeki kamplarından kaçan 4 terörist, Şırnak’ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı’nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Terör örgütü PKK’nın Irak’ın kuzeyindeki kamplarından kaçan 4 terörist, Şırnak’ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı’nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK’nın Irak’ın kuzeyindeki kamplarından kaçarak Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı’na gelen 4 terörist, jandarma ekiplerine teslim oldu. Jandarma ekipleri tarafından teslim alınan teröristlerin ifadelerinin emniyette devam ettiği bildirildi.

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