0553 313 94 23

Terör örgütünden kaçan 4 terörist teslim oldu

Terör örgütü PKK’nın Irak’ın kuzeyindeki kamplarından kaçan 4 terörist, Şırnak’ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı’nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

27 Mart 2019 Çarşamba 17:16
Terör örgütünden kaçan 4 terörist teslim oldu

Terör örgütü PKK’nın Irak’ın kuzeyindeki kamplarından kaçan 4 terörist, Şırnak’ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı’nda güvenlik güçlerine teslim oldu.


Edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK’nın Irak’ın kuzeyindeki kamplarından kaçarak Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı’na gelen 4 terörist, jandarma ekiplerine teslim oldu. Jandarma ekipleri tarafından teslim alınan teröristlerin ifadelerinin emniyette devam ettiği bildirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 17:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Ersoy: “Yurt dışına kaçırılan eserlerin geri getirilmesi için kapasitemizi büyütüyoruz”
    1. Bakan Ersoy: “Yurt dışına kaçırılan..
    2. Gaziantep'te akü hırsızları suçüstü..
    3. "Gönüllerde Muhsin Yazıcıoğlu sevgisi..
    4. Nasıranlı seçim çalışmalarına devam..
    5. Erdoğan: "AK Parti'nin gölgesinde..
    6. Yerel seçim sonuçları 2014 hangi parti..
    7. ÖYP Araştırma Görevlileri..
    8. Bakan Varank, Avcılar ve Beylikdüzü..
    9. Büyükelçi Christian Berger’den Golan..
    10. Kilis'te devrilen traktörün sürücüsü..
    11. Hasan Togar: “Halkımızın hizmetkarıyız”
    12. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:..
    13. Erdoğan: "Kandil'de kaçacak delik..
    14. Eski genel müdürlerden Kardemir’e..
    15. Fişleme çağrısı yaptı: Müslümanların..
    16. Genç kızın iç çamaşırında 275 gram..
    17. Piyasalarda gün sonu
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son günlerde..
    19. Antalya'da uyuşturucu operasyonu
    20. AK Parti'li Budak'ın şehit edilmesi..
    21. MYP Batman’da Olağan Kongresi’ni..
    22. "Kuru kayısılar daha uzun süre..
    23. Başkan Erdoğan halka sesleniyor - CANLI
    24. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kandil'de..
    25. Brüksel'de taşımacılardan protesto
    26. "Tralleis, 12 aylık kazı alan..
    27. Siyonist İsrail'in hava saldırısında..
    28. Hayvan hırsızları Mobese'den bulundu
    29. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Zillet..
    30. Menderes OSB başvurusu seçimden sonraya
    Bir araştırma şirketi daha açıkladı! 7 büyükşehirde bomba sonuçlar
    Bir araştırma şirketi daha açıkladı! 7 büyükşehirde bomba sonuçlar
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek