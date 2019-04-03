Terör örgütünden kaçan 2’si kadın, 5 terörist teslim oldu

PKK terör örgütünün Irak’ın kuzeyindeki kamplarından kaçan 2’si kadın 5 terörist, Şırnak’ın Silopi ilçesindeki, Habur Sınır Kapısı’na gelip güvenlik güçlerine teslim oldu. Bölücü örgüt içindeki çözülmenin sürdüğü öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK’nın kamplarından kaçarak Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı’na gelen 2’si kadın, 3’ü erkek olmak üzere 5 terörist, jandarma ekiplerine teslim oldu. Jandarma Komutanlığı tarafından teslim alınan teröristlerin ilçe emniyet müdürlüğüne teslim edilerek sorgularının devam ettiği bildirildi.

Örgüt içinde çözülme sürüyor

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından kararlılıkla yürütülen operasyonlardan dolayı örgüt içinde başlayan çözülmelerin devam ettiği ve fırsatını bulan teröristlerin örgütten kaçarak teslim olduğu bildirildi.