Terör örgütünden kaçan 2’si kadın 4 terörist teslim oldu
Terör örgütü PKK’nın Irak’ın kuzeyindeki kamplarından kaçan 2’si kadın 4 terörist, Şırnak’ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı’nda güvenlik güçlerine teslim oldu.08 Mart 2019 Cuma 11:18
Terör örgütü PKK’nın Irak’ın kuzeyindeki kamplarından kaçan 2’si kadın 4 terörist, Şırnak’ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı’nda güvenlik güçlerine teslim oldu.
Edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK’nın Irak’ın kuzeyindeki kamplarından kaçarak Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı’na gelen 2’si kadın 4 terörist, jandarma ekiplerine teslim oldu. Jandarma ekipleri tarafından teslim alınan teröristlerin ifadelerinin emniyette devam ettiği bildirildi.
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