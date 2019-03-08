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Terör örgütünden kaçan 2’si kadın 4 terörist teslim oldu

Terör örgütü PKK’nın Irak’ın kuzeyindeki kamplarından kaçan 2’si kadın 4 terörist, Şırnak’ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı’nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

08 Mart 2019 Cuma 11:18
Terör örgütünden kaçan 2’si kadın 4 terörist teslim oldu

Terör örgütü PKK’nın Irak’ın kuzeyindeki kamplarından kaçan 2’si kadın 4 terörist, Şırnak’ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı’nda güvenlik güçlerine teslim oldu.


Edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK’nın Irak’ın kuzeyindeki kamplarından kaçarak Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı’na gelen 2’si kadın 4 terörist, jandarma ekiplerine teslim oldu. Jandarma ekipleri tarafından teslim alınan teröristlerin ifadelerinin emniyette devam ettiği bildirildi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 11:18
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