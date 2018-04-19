Terör örgütünden flaş karar! Kendini feshedecek

İspanya resmi haber ajansı EFE, örgütün Fransa'nın Bask bölgesindeki Bayona kentinde 5 Mayıs'ta düzenlenecek bir etkinlikle fesih kararını açıklayacağını yazdı.

Bask kamu televizyonu (ETB) ise örgütün mayıs ayının ilk haftasında açıklamayı yapacağını duyurdu.

800'DEN FAZLA İNSANI ÖLDÜRMEKLE SUÇLANIYOR

1959 yılında kurulan ve İspanya'nın kuzeyi ile Fransa'nın güneyinde bağımsız bir Bask devleti kurmak için silahlı mücadele veren ETA, 800'den fazla insanı öldürmekle suçlanıyor.



Nisan 2017'de silah bıraktığını duyuran ETA, Avrupa Birliği (AB) ve ABD'nin terör örgütleri listesinde yer alıyor.



ETA üyesi olmakla suçlanan 228 kişi İspanya, 52 kişi Fransa, bir kişi de Portekiz'de hapis yatıyor. Fesih kararının ardından bu kişiler için af çıkarılması beklenmiyor.