Terör örgütünden Deyrizor'a baskın! 10 sivil katledildi

Yerel kaynaklardan edinen bilgiye göre, YPG/PKK'lı teröristler, Deyrizor ilinin kuzey kırsalındaki Ebu Elnitel köyüne onlarca zırhlı askeri araç ve DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyona ait Apache helikopter eşliğinde dün öğleden sonra baskın yaptı.

EN AZ 10 ÖLÜ VE ONLARCA REHİN

YPG/PKK, köye, DEAŞ'lı teröristlerin saklandığı bahanesiyle girerek en az 10 sivili öldürdü, onlarca sivili ise alıkoydu.

EVLERE DE EL KONDU

Köylüleri darbeden YPG/PKK'lı teröristler, bazı evlerden para, cep telefonu ve altın gibi değerli eşyaları çaldı, birçok eve el koydu.

SİVİLLERİN GİRİŞİ ENGELLENİYOR

YPG/PKK, halihazırda köyü kuşatmış durumda. Sivillerin eve girişlerini engelliyor.

ABD’NİN DESTEĞİYLE İŞGAL ALTINDA TUTUYOR

Terör örgütü YPG/PKK, ABD'nin desteğiyle, Fırat Nehri'nin doğusunda Deyrizor'un doğu ve batı kırsalındaki bölgeleri işgal ediyor. Suriye topraklarının yaklaşık yüzde 28'i YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor.

Kaynak: AA