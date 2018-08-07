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PKK uzantısı YPG'den Afrin'de korkunç infaz!

Kahraman Türk askerinin Afrin’e yönelik düzenlediği operasyonların ardından ABD destekli terör örgütü PKK ve uzantıları, şehirden def edilmişti. Afrin’de sivil yönetim kurulurken, bir yandan da şehirde normalleşme süreci başlamıştı. Ancak, Türkiye’nin sağladığı huzur ve güven ortamını bozmak isteyen emperyalist maşası terör örgütünün, dün şehrin sivil meclis üyesi Ektaş Hacı Ahmet Ali’yi kaçırarak infaz ettiği ortaya çıktı.

07 Ağustos 2018 Salı 15:34
PKK uzantısı YPG'den Afrin'de korkunç infaz!

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre geçtiğimiz hafta Afrin kent merkezine bombalı araçlar sokmak üzere girişimlerde bulunan ancak TSK ve MİT’in özel operasyonları neticesinde engellenen eylemlerin ardından terör örgütü kentin sivil yönetimi ve yöneticilerini tehdit girişimleri başlattığı öğrenildi.

Kentin sivil yönetimini istikrarsızlaştırmak için harekete geçen terör örgütü PKK’nın Afrin’i istikrarsızlaştırmak ve kentte suikastlar düzenlemek üzere YPG’ye bağlı "Zeytin Gazabı" adındaki silahlı grup kurduğu ve daha önce kentte bıraktığı hücrelerden destek alarak kentte sızmaya çalıştığı bilgileri geliyor.

Bölgedeki güvenlik kaynakları şu ana kadar 18 sızma girişiminin yerel ve teknik istihbarat desteği ile engellendiğini belirttiler.

Bugün sabah saatlerinde evinden Afrin’in Dersivane köyüne doğru hareket eden Afrin kent meclisi üyesi Ekaş Hacı Ahmet Ali’yi seyir halinde iken kaçırıldığı ve infaz ettiği belirtiliyor.

Bölgedeki kaynaklar terör örgütünün infaz görüntülerini bölgede korkuya neden olmak için terör örgütü DAEŞ'in başvurduğu 'infazın sosyal medya da görüntülerinin yayınlanması' yönetimine başvurduğunu ve bölgeyi istikrarsızlaştırma hevesindeki terör örgütünün infaz edilen sivil yöneticileri ajanlık yapmakla suçladıkları öğrenildi.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 15:34
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  3. terörist
  4. infaz
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