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Terör örgütünde "operasyon" etkisi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılı hava harekatlarıyla PKK/KCK terör örgütünün sözde yöneticileri birer birer etkisiz hale getiriliyor- Başarılı operasyonların, örgüt elebaşıları arasında korku ve paniğe neden olduğu, bunun da örgüt içindeki çözülmeleri ve kaçışları artırdığı belirtildi- Güvenlik kaynakları, sözde yöneticilerin örgüt üyeleri üzerindeki zaten zayıflamış olan otoritesinin iyice azaldığını, bunun sonucunda örgüt içindeki çözülmelerin ve kaçışların arttığını, terör örgütüne katılımların yok denecek seviyeye geldiğini ifade etti

11 Temmuz 2019 Perşembe 10:19
Terör örgütünde "operasyon" etkisi

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) son dönemde PKK terör örgütünün sözde yöneticilerine yönelik başarılı operasyonlarının, örgüt elebaşıları arasında korku ve paniğe neden olduğu, bunun da örgüt içindeki çözülmeleri ve kaçışları artırdığı belirtildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılı hava harekatlarıyla PKK/KCK terör örgütünün sözde yöneticileri birer birer etkisiz hale getiriliyor.

Son olarak 27 Haziran 2019'da MİT ile TSK'nin ortaklaşa yürüttüğü operasyon ve TSK tarafından düzenlenen hava harekatı ile terör örgütünün sözde başkanlık ve yürütme konseyi üyelerinden Diyar Garip Muhammed isimli terörist etkisiz hale getirilmişti. Yürütülen başarılı operasyonların, bölücü terör örgütü elebaşıları arasında korku ve paniğe yol açtığı öğrenildi.

Terör örgütü elebaşılarının birbirlerini casuslukla suçlamaya başladıkları bilgisi, teröristler arasındaki telsiz konuşmalarına yansırken, örgüt içerisinde güvensizlik ve huzursuzluğun en üst seviyede olduğu, sözde yöneticilerin terör gruplarını kontrol etme ve örgüt üyelerine söz geçirme kabiliyetinin neredeyse sıfırlandığı bilgisi alındı.

Güvenlik kaynakları, bu durumun hem elebaşıları hem de alt kadrodaki teröristler üzerinde olumsuz etkiler yarattığını, sözde elebaşıların örgüt üyeleri üzerindeki zaten zayıflamış olan otoritesini iyice azalttığını, bunun sonucunda örgüt içindeki çözülmelerin ve kaçışların arttığını, terör örgütüne katılımların yok denecek seviyeye geldiğini ifade etti.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 10:19
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