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Terör örgütünde çözülmeler devam ediyor! Terörist, sınır kapısında teslim oldu

Türkiye'nin kararlı mücadelesi sonucu günden güne yıpranan terör örgütü PYD/PKK'dan kaçan bir terörist, Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu.

11 Mart 2019 Pazartesi 16:48
Terör örgütünde çözülmeler devam ediyor! Terörist, sınır kapısında teslim oldu

Suriye'de terör örgütü PYD/PKK'dan kaçarak Kilis sınırında güvenlik güçlerine teslim olan terörist tutuklandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PYD/PKK'dan kaçan bir terörist, Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu.

Daha önceden arandığı belirlendi

Yapılan kimlik kontrolünde zanlının, "terör nitelikli kayıp şahıs" olarak aranan A.L. (27) olduğu belirlendi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen terörist, mahkemece tutuklandı.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 16:48
  1. Kilis
  2. PYD/PKK
  3. Öncüpınar Sınır Kapısı
  4. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi

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